Covid, negli ospedali i positivi sono sempre meno: sono 320 in Veneto

Il Veneto attraversa ancora una fase di stabilità per quel che concerne il coronavirus. I numeri da un giorno all'altro variano di poco ed il cambiamento più importante riguarda gli ospedali, dove i pazienti positivi al Covid sono sempre di meno.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto dell'1 febbraio 2023

In provincia di Verona ci sono state 75 nuove infezioni da coronavirus nelle ultime 24 ore; le guarigioni sono state 56 ed un solo decesso per Covid-19. I veronesi positivi al coronavirus sono saliti a 704, ma quelli ricoverati in ospedale sono 8 in meno rispetto a ieri: 4 in terapia intensiva e 26 in area non critica.

In tutto il Veneto, invece, i positivi al coronavirus sono diminuiti rispetto a ieri: sono 16.317 in tutto, di cui 16 ricoverati in terapia intensiva e 304 in area non critica (-16 da ieri). Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 653, le guarigioni sono state 672 ed i decessi per Covid sono stati 8.