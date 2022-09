Coronavirus, calano ancora i positivi ed i pazienti Covid negli ospedali

Rispetto a ieri, sono leggeri i cambiamenti sui contagi e i ricoveri per coronavirus in Veneto. Cambiamenti comunque buoni perché mostrano ancora una regressione del virus.

Scarica qui il bollettino Covid-19 in Veneto dell'8 settembre 2022

In provincia di Verona sono stati refertati 390 nuovi test positivi al coronavirus tra le 8 di ieri mattina alle 8 di stamane. In totale, i tamponi positivi veronesi sono diventati 397.171, ma i veronesi attualmente positivi sono scesi a 4.135. Ci sono stati finora 389.831 veronesi che si sono ammalati e sono guariti, mentre sono 3.205 quelli che purtroppo sono deceduti per Covid-19. E sono scesi da 76 a 72 i pazienti ricoverati nel Veronese positivi al virus.

L'andamento registrato in provincia di Verona ricalca quello della Regione Veneto, dove su 2.214.720 tamponi positivi da inizio pandemia, 2.185 sono stati registrate nelle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi al virus sono 37.856, quelli che hanno superato l'infezione sono 2.161.462 ed i morti per Covid sono stati 15.402. In netto calo, i positivi ricoverati negli ospedali veneti: sono 304 in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid eseguite in Veneto aggiornato al 7 settembre 2022

Sempre basse e costanti le vaccinazioni contro il coronavirus fatte in Veneto. Ieri, le prime dosi somministrate sono state 7, le seconde dosi 36, le terze dosi 166 e le quarte dosi 637. Per un totale di 846 vaccinazioni, di cui 355 nel Veronese.