Covid-19, circa 4mila i positivi veronesi, di cui 76 in ospedale

Rimangono sempre relativamente basse le nuove infezioni da coronavirus nel Veronese. In questo mese di settembre, i tamponi positivi al virus potrebbero superare i 400mila da inizio pandemia. Ma, giornalmente, il numero dei nuovi contagi resta più basso di quello delle guarigioni e nei prossimi giorni potrebbero scendere sotto i 4mila i veronesi attualmente positivi.

In provincia di Verona, restano fermi a 3.204 i morti attribuiti a Covid-19 dal febbraio 2020. I nuovi positivi al virus scoperti ieri sono stati 388, facendo così salire a 396.781 i tamponi che hanno finora avuto esito positivo da quando se ne tiene il conto. I veronesi positivi oggi sono 4.192 e quelli guariti dall'infezione sono saliti a 389.385. Invariata a 76 la cifra dei positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veronesi.

In tutta la regione, i test che hanno segnalato una positività al coronavirus da inizio pandemia sono stati 2.212.535 (+2.182 da ieri), ma i veneti oggi positivi sono 37.882. I guariti sono saliti a 2.159.257 ed i deceduti per Covid-19 sono stati finora 15.396 in tutto il Veneto. Negli ospedali della regione, i positivi ricoverati in area non critica sono 324 e quelli in terapia intensiva 17.

Le vaccinazioni anti-Covid eseguite ieri in Veneto sono state 725, di cui 94 nel Veronese. Si somministrano ancora prime dosi, anche se molto poche (20, ieri). Le seconde dosi sono state 41, le terze dosi 130 e le quarte dosi 534.