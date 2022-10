Oltre a Zaia, più di 60mila veneti attualmente positivi al Covid. In ospedale sono 555

C'è anche Luca Zaia tra i 6.650 veneti che nelle ultime 24 ore hanno scoperto di essere positivi al coronavirus. Il presidente della Regione Veneto ha solo qualche linea di febbre e non ha smesso di lavorare. In condizioni più gravi invece ci sono 555 positivi attualmente ricoverati negli ospedali della regione.

Scarica qui il bollettino Covid della Regione Veneto del 7 ottobre 2022

Dei 6.650 tamponi positivi registrati in regione nell'ultima giornata, 1.203 sono veronesi. I cittadini di Verona oggi positivi sono 8.318. Da inizio pandemia sono stati 413.655 i test positivi al coronavirus nel Veronese. Quelli che si sono conclusi con un decesso sono stati finora 3.224 mentre i guariti sono stati 402.113. Sono invece 109, i pazienti positivi al virus ricoverati negli ospedali della provincia scaligera.

In tutto il Veneto sono 61.880 i positivi al coronavirus attualmente. Dal febbraio 2020 sono stati eseguiti 2.313.631 tamponi con esito positivo. I contagiati che si sono poi negativizzati sono saliti a 2.236.230, mentre i morti per Covid-19 sono stati ad oggi 15.521. Infine, dei 555 positivi ricoverati negli ospedali veneti, 537 sono in area non critica e 28 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid del Veneto del 7 ottobre 2022

La campagna vaccinale anti-Covid in regione prosegue soprattutto con le quarte dosi. Sulle 3.176 somministrazioni di ieri, 2.957 sono state il secondo richiamo. Le prime dosi ieri sono state 13, le seconde dosi 28 e le terze dosi sono state 178. E in provincia di Verona ieri sono state eseguite 584 vaccinazioni contro il coronavirus.