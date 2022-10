Covid, positivi ancora in aumento: sono quasi 60mila in Veneto e più di 500 in ospedale

Sono tornati ad essere più di 500 i positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali veneti. Il virus continua a diffondersi, i contagiati aumentano, ma i pazienti Covid in gravi condizioni restano relativamente pochi.

Scarica qui il bollettino su Covid-19 in Veneto del 6 ottobre 2022

Con i 987 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore i veronesi oggi positivi sono 7.851. E di questi 82 sono ricoverati in ospedale. Da inizio pandemia i contagi accertati sono stati 412.452 nel Veronese. I casi terminati con il decesso sono stati 3.223 e le guarigioni 401.378.

La stessa dinamica presente in provincia di Verona si riscontra in tutta la regione, dove in quest'ultima giornata sono stati 5.881 i contagi ed i veneti oggi positivi sono saliti a 59.623. Da inizio pandemia, i tamponi che hanno avuto esito positivo in Veneto sono stati 2.306.981, con 15.515 decessi per Covid-19 e 2.231.843 negativizzazioni. I positivi ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti sono 492; quelli ricoverati nelle terapie intensive sono 20.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid fatte in Veneto al 6 ottobre 2022

Mercoledì 5 ottobre, in Veneto sono state somministrate 2.407 dosi di vaccino anti-Covid. Le prime dosi sono state 7, le seconde dosi 22, le terze dosi 121 e le quarte dosi 2.257. In provincia di Verona le dosi inoculate sono state 596.