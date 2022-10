Covid-19 nel Veronese, su cento positivi al virus uno in ospedale

L'aggiornamento di questa mattina, 4 ottobre, sul coronavirus in Veneto sconta l'effetto weekend e conferma la crescita dei positivi al virus anche dentro gli ospedali.

Scarica qui il bollettino Covid-19 in Veneto del 4 ottobre 2022

Dopo il leggero calo registrato nel report di ieri, ritornano a salire i positivi al coronavirus nel Veronese. Oggi sono 7.013 (ieri erano 6.454) con 1.456 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (410.409 sono i contagi nel Veronese da inizio pandemia). I morti per Covid-19 in provincia di Verona sono 3.222 (+1 da ieri) mentre le negativizzazioni sono salite a 400.174. Attualmente, i pazienti positivi al coronavirus ricoverati negli ospedali di Verona e provincia sono 70, di cui 2 in terapia intensiva.

Anche i dati regionali mostrano che il calo dei positivi di ieri non ha dato inizio a una vera inversione di tendenza. Con 8.312 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore (2.294.591 da inizio pandemia), sono saliti a 54.992 i veneti oggi positivi. Le morti in Veneto per Covid-19 sono salite a 15.499 (+8 da ieri) e le guarigioni sono state 2.224.100. Nelle aree non critiche degli ospedali regionali ci sono 436 positivi al coronavirus. Nelle terapie intensive i positivi sono 16.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto del 4 ottobre 2022

Ieri è stata una domenica con 2.044 vaccinazioni eseguite in tutta la regione (475 quelle nel Veronese). Le prime dosi sono state 7, le seconde dosi 19, le terze dosi 94 e le quarte dosi 1.924.