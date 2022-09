Covid-19, da inizio pandemia 3.202 morti nel Veronese. Zero nelle ultime 24 ore

Nessun decesso nelle ultime 24 ore per Covid-19 nel Veronese. E in tutta la regione sono state le morti connesse al coronavirus tra le 8 di ieri mattina e le 8 di questa mattina. I decessi per Covid, dunque, diminuiscono. E continuano a diminuire anche le infezioni ed i ricoveri in ospedale.

Scarica qui il report del 3 settembre 2022 su Covid-19 in Veneto

Rimangono 3.202 i veronesi deceduti per Covid-19 da inizio pandemia. Il numero è leggibile nella tabella diffusa oggi dalla Regione Veneto ed è lo stesso della tabella trasmessa ieri. Scende da 4.899 a 4.680 la quantità di positivi al virus attualmente noti in provincia di Verona, dove nelle ultime 24 ore sono stati contati 371 test positivi al coronavirus. In totale, su 395.395 veronesi contagiati dal febbraio 2020, quelli che sono guariti sono oggi 387.513. E negli ospedali scaligeri sono al momento presenti 78 pazienti positivi al virus, di cui 1 in terapia intensiva.

In tutta la regione, da inizio pandemia, la somma dei tamponi positivi ha raggiunto quota 2.205.068, con i 2.041 test registrati nell'ultima giornata. I veneti oggi positivi sono però diminuiti a 46.390 ed i guariti sono saliti a 2.143.299. I decessi per Covid-19 sono due in più rispetto a ieri (15.379) ed i ricoverati in ospedale positivi al virus sono 349 in area non critica e 19 in terapia intensiva.

Scarica qui il report del 3 settembre 2022 sulle vaccinazioni anti-Covid del Veneto

Su 1.600 vaccinazioni anti-Covid fatte ieri in Veneto, 343 sono state eseguite nel Veronese. In tutta la regione, ieri sono state somministrate 13 prime dosi, 35 seconde dosi, 253 terze dosi e 1.299 quarte dosi.