Pazienti Covid stabili nel Veronese, ma i positivi totali sono sempre in calo

Sono calati e continuano a calare i contagi da coronavirus in Veneto e stanno diminuendo i pazienti Covid negli ospedali regionali. Due buone tendenze che dovrebbero presto essere seguite da quella per i decessi dovuti al virus. Per il momento, però, si conta ancora un numero relativamente alto di morti per Covid: nelle ultime 24 ore in tutta la regione sono stati 9, di cui uno nel Veronese.

Per quel che riguarda il Covid, la provincia di Verona gode della situazione migliore in Veneto. Attualmente, tolti i due meno popolosi (Rovigo e Belluno), il territorio scaligero è quello con meno abitanti positivi al virus (6.115, di cui 140 in ospedale). Positivi che da giorni sono in continuo calo, nonostante i nuovi contagi (567 dalle 8 di ieri mattina). Questo perché in tanti guariscono dall'infezione (i negativizzati sono diventati in tutto 420.959), ma anche per i decessi (3.254 da inizio pandemia, +1 da ieri).

In tutto il Veneto sono state 3.682 le nuove infezioni da coronavirus scoperte dalle 8 di ieri mattina. I veneti oggi positivi sono comunque scesi a 56.073 (-476 in 24 ore) ed i guariti sono saliti a 2.345.751 da inizio pandemia. Nove i decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto (15.696 dal febbraio 2020). Infine, negli ospedali regionali, i positivi al coronavirus sono 709 in area non critica e 26 in terapia intensiva.

I contagi da coronavirus rallentano ma non si arrestano e non si arresta neanche la vaccinazione anti-Covid. Ieri le somministrazioni sono state 6.508 in tutta la regione e 1.009 nel Veronese. Le prime dosi sono state 18, le seconde dosi 21, le terze dosi 276 e le quarte dosi 6.193.