Quasi 45mila positivi in tutta la regione. Leggero aumento dei pazienti Covid

Sono tornati ad essere più di 5mila i positivi al coronavirus presenti in provincia di Verona. In tutto il Veneto sono quasi 45mila ed il loro numero comincia a salire anche negli ospedali, dove comunque sono pochi i pazienti Covid in terapia intensiva.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 28 settembre 2022

Con 876 test positivi al coronavirus, nel Veronese sono saliti a 5.120 i cittadini che sanno di aver contratto il virus. I contagi accertati da inizio pandemia sono diventati 405.482 e di questi 397.143 si sono conclusi con una guarigione. Nelle ultime 24 ore, un veronese è morto di Covid-19 (3.219 i decessi da inizio pandemia). Dopo alcuni giorni senza pazienti Covid nelle terapie intensive veronese, nel bollettino di oggi ne viene segnalato 1 a Legnago. Gli altri 36 pazienti positivi al virus sono ricoverati in area non critica.

La somma dei dati veronesi con quelli delle altre province venete indica 2.266.373 tamponi positivi al coronavirus da febbraio 2020 (+5.202 da ieri). Sono 44.617 i veneti oggi positivi e quelli che hanno perso la vita a causa del virus sono in tutto 15.474. Significa che per 2.206.282 dopo il contagio c'è stata la guarigione. Attualmente sono 318 i positivi al virus ricoverati in area non critica in tutto il Veneto, 10 quelli ricoverati in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino del 28 settembre 2022 sulla campagna vaccinale anti-Covid del Veneto

Sono state 1.274 le vaccinazioni fatte in Veneto ieri e 195 quelle fatte nel Veronese. Le prime dosi somministrate sono state 18, le seconde dosi 19, le terze dosi 94 e le quarte dosi 1.143.