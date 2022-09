Covid-19 nel Veronese: positivi saliti a 4.693, ma quelli ricoverati sono scesi a 29

Mentre i veronesi attualmente positivi al coronavirus continuano a salire, negli ospedali la situazione rimane altalenante. Dopo la crescita di ieri, i pazienti Covid nel Veronese sono diminuiti e continuano ad essere ricoverati tutti in area non critica.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto del 27 settembre 2022

Sono stati 1.052 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sale quindi a 404.606 il totale complessivo dei tamponi positivi registrati nel Veronese. I veronesi oggi positivi sono 4.693 (ieri erano 4.146) e quelli che sono deceduti a causa del virus da inizio pandemia sono 3.218 (+1 da ieri). Nel Veronese si contano dunque 396.695 cittadini che sono stati contagiati dal virus e sono poi guariti. Negli ospedali, invece, il numero attuale dei positivi ricoverati è 29 (ieri erano 34).

Simile l'andamento in Veneto dove su 2.261.171 test positivi refertati da inizio pandemia sono 6.395 quelli dell'ultima giornata. I veneti positivi sono 41.958 (ieri erano 38.915), quelli negativizzati sono 2.203.743 ed i deceduti per Covid-19 sono 15.470 (+12 da ieri). Sono 275 i pazienti positivi ricoverati in tutta la regione, di cui 289 in area non critica e 6 in terapia intensiva.

Scarica qui il report del 27 settembre 2022 sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto

Sono state 1.099 le vaccinazioni anti-Covid somministrate ieri in tutta la regione, di cui 362 nel Veronese.