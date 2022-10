Covid-19 nel Veronese, positivi in calo e nessun morto nelle ultime 24 ore

Positivi al coronavirus in calo, pazienti Covid negli ospedali in calo e nessun morto a causa del virus. Almeno sotto l'aspetto della pandemia, le ultime 24 ore nel Veronese sono state particolarmente buone. Ed anche nel resto della regione la situazione è in miglioramento.

Scarica qui il bollettino del 26 ottobre 2022 sul Covid-19 in Veneto

Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono stati contati 742 tamponi positivi al coronavirus in provincia di Verona. I nuovi contagiati si sono aggiunti ai contagiati dei giorni scorsi e la somma dei positivi veronesi è oggi di 6.586 (ieri i veronesi positivi erano 6.740). Il numero dei morti per Covid-19 nel Veronesi è rimasto fermo a 3.250 mentre il numero dei guariti da inizio pandemia è salito a 418.748. E scende ancora il numero dei positivi ricoverati negli ospedali veronesi: ieri erano 136 e oggi sono 132.

In tutto il Veneto, i contagiati scoperti nelle ultime 24 ore sono stati 4.772. Il numero dei veneti positivi al virus è comunque sceso a 57.574 (ieri erano 58.124). I veneti che hanno superato l'infezione e si sono negativizzati sono in tutto 2.332.398, mentre i morti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 15.665 (+8 da ieri). E negli ospedali della regione, i pazienti positivi al virus sono 752 in area non critica e 26 in terapia intensiva.

Scarica qui il report sui vaccini contro il coronavirus somministrati in Veneto al 26 ottobre 2022

La campagna vaccinale anti-Covid in Veneto è concentrata soprattutto sulle quarte dosi, che ieri sono state 3.604 su 3.799 somministrazioni totali. Le prime dosi inoculate ieri sono state 26, le seconde dosi 18 e le terze dosi 151. Nel Veronese, l'82% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. E le somministrazioni di ieri sono state 640.