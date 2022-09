Terapie intensive veronesi senza pazienti Covid nonostante il rialzo dei positivi

Rimane stabile la tendenza alla crescita dei veronesi attualmente positivi al coronavirus. Le nuove infezioni superano le negativizzazioni, ma l'andamento continua a non avere impatti nelle ospedalizzazioni. In particolare, le terapie intensive degli ospedali in provincia di Verona continuano ad essere prive di pazienti Covid.

Scarica qui il bollettino Covid-19 del Veneto aggiornato al 25 settembre 2022

Tra le 8 di ieri mattina e le 8 di oggi, i nuovi positivi al coronavirus nel Veronese sono stati 479. Sono dunque diventati 403.367 i tamponi positivi al virus complessivamente registrati in provincia dall'inizio della pandemia. I veronesi oggi positivi sono 4.099 (ieri erano 4.026) e restano 3.217 i casi di decesso attribuiti a Covid-19 nel Veronese. I negativizzati veronesi sono saliti a 396.051. E i pazienti positivi al virus negli ospedali scaligeri sono 31 (ieri erano 38), tutti in area non critica.

In tutta la regione sono 2.717 i casi positivi al coronavirus scoperti nell'ultima giornata (2.253.750 da inizio pandemia). I veneti oggi positivi sono 38.902 (ieri erano 38.701) e quelli negativizzati sono 2.199.392. Un decesso per Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore e sono quindi 15.456 i morti ufficiali per Covid in Veneto. Negli ospedali della regione i positivi ricoverati in area non critica sono 252 e 7 sono quelli ricoverati in terapia intensiva.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto del 25 settembre 2022

Nella giornata del 24 settembre, in Veneto, le vaccinazioni anti-Covid somministrate sono state 963 (202 quelle veronesi). Le prime dosi fatte ieri sono state 4, le seconde dosi 8, le terze dosi 96 e le quarte dosi 855.