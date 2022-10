Covid-19, scesi sotto i 60mila i positivi in Veneto. I veronesi sono quasi 7mila

L'ultima ondata di contagi di coronavirus ha ormai superato il suo picco in Veneto. I positivi sono in calo e la loro pressione negli ospedali è in diminuzione.

Scarica qui il bollettino su Covid-19 in Veneto del 23 ottobre 2022

Sono scesi sotto i 7mila i veronesi attualmente positivi al coronavirus. Alle 8 di questa mattina erano 6.996, con 474 nuovi contagi contati nelle 24 ore precedenti. Da inizio pandemia, i deceduti per Covid-19 nel Veronese sono 3.246 (+2 in 24 ore) ed i guariti dall'infezione sono 416.429. Netto il calo dei pazienti Covid negli ospedali veronesi, scesi oggi a 146, di cui 6 in terapia intensiva.

I veneti oggi positivi sono scesi sotto i 60mila (questa mattina erano 59.710) pur con 3.238 contagi accertati in 24 ore. Il totale dei deceduti a causa del virus è salito a 15.640 in Veneto (+8 da ieri) e quello dei guariti a 2.318.112. Negli ospedali regionali, i positivi ricoverati in area non critica sono scesi a 748 e quelli in terapia intensiva a 31.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto del 23 ottobre 2022

Anche di sabato ci si vaccina contro il coronavirus in Veneto. Ieri le somministrazioni nella provincia di Verona sono state 648 e quelle di tutta la regione sono state 2.594. Le prime dosi somministrate ieri sono state 2, le seconde dosi 3, le terze dosi 118 e le quarte dosi 2.471.