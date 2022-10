Coronavirus in Veneto, calano i contagi ma 10 morti in un giorno

Prosegue la diminuzione dei contagi da coronavirus accertati giornalmente in Veneto. Diminuiscono così anche i veneti attualmente positivi e per il momento non crescono i pazienti Covid negli ospedali.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 21 ottobre 2022

Nel Veronese sono stati contati 720 test positivi al coronavirus dalle 8 di ieri mattina. I veronesi oggi positivi sono scesi a 7.610 (ieri erano 7.763) mentre i guariti da inizio pandemia sono diventati 414.659. I veronesi morti per Covid-19 sono in tutto 3.242 (+1 da ieri), mentre rimangono 153 i pazienti positivi al virus ricoverati negli ospedali scaligeri.

In tutta la regione sono stati 4.677 i tamponi risultati positivi al virus nelle ultime 24 ore ma sono scesi a 62.021 i veneti oggi positivi (ieri erano 62.907). I guariti dall'infezione da inizio pandemia sono saliti a 2.308.097 mentre i morti per Covid-19 in Veneto sono 15.620 in totale (+10 da ieri). Stabile il numero dei positivi ricoverati negli ospedali veneti, con un leggero aumento dei ricoverati in area non critica (oggi 751) e una diminuzione di quelli in terapia intensiva (oggi 33).

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 21 ottobre 2022

Sono tornate sopra quota 5mila le vaccinazioni anti-Covid somministrate in un giorno in Veneto. Quelle di ieri sono state 5.952 e ancora una volta la provincia di Verona è stata quella che ha distribuito più dosi (1.324). Le prime dosi di ieri sono state 13, come le seconde dosi, le terze dosi sono state 223 e le quarte dosi sono state 5.703.