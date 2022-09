Covid-19, più nuovi contagi che guarigioni: crescono i positivi ma non in ospedale

Continua la lenta risalita dei veneti attualmente positivi al coronavirus. I nuovi contagi superano le guarigioni, anche se i numeri sono ancora bassi ed incidono poco sui ricoveri in ospedale.

Sono 3.277 i veronesi oggi positivi al coronavirus (ieri erano 3.186). Nelle ultime 24 ore sono stati 545 i contagi nel Veronese, dove i test positivi al virus da inizio pandemia sono stati 400.819. È stato registrato in provincia di Verona un decesso nell'ultima giornata per Covid-19 (3.216 le morti totali), mentre i guariti sono saliti a 394.326. E restano 41 i positivi al virus ricoverati negli ospedali veronesi, di cui 2 in terapia intensiva.

Da quando se ne tiene traccia, i tamponi positivi al coronavirus in Veneto sono saliti 2.238.333 con i 3.590 test delle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi sono 35.620 (ieri erano 34.760). I guariti sono 2.187.266 ed i deceduti a causa del virus sono 15.447. Negli ospedali del Veneto sono ricoverati 243 pazienti positivi a Covid-19 in area non critica e 10 in terapia intensiva.

Le vaccinazioni anti-Covid somministrate ieri in Veneto sono state 851, di cui 289 eseguite nel Veronese. Le prime dosi somministrate sono state 3, le seconde dosi 16, le terze dosi 102 e le quarte dosi 730.