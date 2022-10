Coronavirus, positivi stabili nel Veronese ma calano i pazienti Covid negli ospedali

Il monitoraggio quotidiano dei contagi e dei ricoveri per Covid-19 in Veneto mostra oggi, 20 ottobre, una situazione in miglioramento soprattutto negli ospedali della regione.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 20 ottobre 2022

Sono stati 858 i tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Veronese, ma la presenza di positivi in provincia non è cresciuta (7.763 positivi oggi, -4 rispetto a ieri). I veronesi guariti dall'infezione sono saliti a 413.787, mentre da ieri è stato segnalato un decesso per Covid-19 (3.241 da inizio pandemia). E in calo (da 157 a 153) anche i pazienti Covid negli ospedali scaligeri.

In tutta la regione, da ieri mattina sono state 5.167 le infezioni da coronavirus accertati. I veneti oggi positivi sono però scesi a 62.907 (-84 da ieri). I guariti sono saliti a 2.302.544 da inizio pandemia ed i morti per Covid-19 in Veneto sono ad oggi 15.610 (+8 da ieri). Nelle aree non critiche degli ospedali regionali i pazienti positivi al virus sono 748 (ieri erano 773), mentre quelli ricoverati nelle terapie intensive sono 36 (ieri erano 43).

Scarica qui il report sui vaccini anti-Covid in Veneto del 20 ottobre 2022

Poco più di un quarto delle vaccinazioni anti-Covid fatte ieri in Veneto sono state somministrate dall'Ulss 9 Scaligera e dall'Aoui di Verona. Le somministrazioni totali sono state 4.636 nelle giornata di ieri in Veneto, di cui 1.217 nel Veronese. Le prime dosi di ieri sono state 14, le seconde dosi 27, le terze dosi 147 e le quarte dosi 4.448.