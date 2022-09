Covid-19, 77 i pazienti positivi negli ospedali veronesi di cui 1 in terapia intensiva

Spostamenti piccoli ma nella giusta direzione si notano nei bollettini sul coronavirus diffusi oggi, 2 settembre, dalla Regione Veneto. I positivi al virus ed i pazienti Covid diminuiscono, mentre cresce il numero dei vaccinati.

In provincia di Verona, i cittadini attualmente positivi al virus sono scesi sotto i 5mila (4.899) nonostante le 372 nuove infezioni segnalate nelle ultime 24 ore (395.024 il totale dei tamponi veronesi positivi al virus da inizio pandemia). I morti per Covid-19 nel Veronese sono diventati 3.202, mentre il numero dei guariti è salito a 386.923. E negli ospedali veronesi, i pazienti positivi al virus sono scesi a 77, di cui solo uno in terapia intensiva.

In tutta la regione, è nota oggi la positivitià al coronavirus di 47.294 cittadini. Di questi 2.292 hanno scoperto di essere positivi nelle ultime 24 ore. Il totale dei tamponi positivi al virus da febbraio 2020 è salito a 2.203.027. I morti in Veneto attribuiti al Covid sono 15.377. E sono 2.140.356 i veneti guariti. Attualmente, negli ospedali della regione ci sono 376 pazienti positivi, di cui 17 in terapia intensiva.

Le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono salite a 11.335.688. Le dosi somministrate ieri sono state 1.458 (9 prime dosi, 21 seconde dosi, 161 terze dosi e 1.267 quarte dosi), di cui 272 nel Veronese.