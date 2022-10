Covid-19, crescono positivi e ricoverati in Veneto ma nessun morto in 24 ore

Da giorni, contagi e ricoveri per Covid-19 hanno ripreso a salire anche in Veneto. Ma i numeri contenuti nei bollettini diffusi dalla Regione Veneto non creano allarme perché si tratta di una crescita lenta e gestibile dalle strutture del territorio senza dover ricorrere a provvedimenti speciali.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Veronese 696 nuovi casi di contagio da coronavirus. Il contatore dei casi complessivi da inizio pandemia è quindi salito a 408.705. Sono 6.484 i veronesi oggi positivi e 3.221 quelli che purtroppo sono deceduti a causa del virus. Le guarigioni ad oggi sono state 399.000 ed i pazienti positivi attualmente ricoverati in ospedale sono 62, di cui 3 in terapia intensiva e 59 in area non critica.

In tutta la regione sono stati 2.285.064 i tamponi positivi registrati da inizio pandemia e 3.846 quelle registrati nell'ultima giornata. Sono 52.015 i veneti oggi positivi e 2.217.561 quelli che oggi hanno superato l'infezione e sono negativizzati. I morti per Covid-19 in Veneto rimangono 15.488 ed i positivi ricoverati in ospedale sono 377 in area non critica e 15 in terapia intensiva.

Le vaccinazioni anti-Covid eseguite ieri in Veneto sono state 904. Di queste: 4 sono state le prime dosi, 7 le seconde dosi, 59 le terze dosi e 834 le quarte dosi. Nel Veronese le vaccinazioni di ieri sono state 218.