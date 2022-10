Coronavirus, ancora contagi ma positivi in calo anche negli ospedali del Veneto

Come per le ondate di contagi da coronavirus del passato anche quella attuale sembra essere arrivata ad una fase di decrescita. I positivi al virus diminuiscono mediamente in tutta la regione e con il previsto ritardo anche i pazienti Covid cominciano a calare. Ci aspettano però ancora mesi di autunno e di inverno e per questo la Regione Veneto intende «rafforzare l'adesione ai richiami vaccinali».

In provincia di Verona sono stati accertati 907 contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore, ma il numero dei veronesi attualmente positivi è sceso in un giorno da 7.888 a 7.767. E scende anche il numero dei positivi in ospedale da 159 a 157. Le guarigioni dall'infezione sono salite a 412.926 da inizio pandemia ed i deceduti per Covid-19 nel Veronese sono in tutto 3.240, due in più rispetto a ieri.

Numeri più grandi ma dinamica simile a quella veronese anche in regione. I veneti oggi positivi sono 62.991, ieri erano 63.532 e tra ieri e oggi i nuovi test positivi al coronovirus sono stati 5.709. Sono in tutto 2.297.301 i veneti negativizzati dopo un contagio ed i deceduti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 15.602 (+12 in un giorno). I ricoverati positivi al virus negli ospedali della regione sono 773 in area non critica (ieri erano 782) e 43 in terapia intensiva (ieri erano 47).

Con le nuove indicazioni per i richiami, il Veneto continua a sollecitare la vaccinazione per aumentare la protezione dalle infezioni da coronavirus. Intanto, le dosi somministrate ieri sono state 4.191, di cui 24 prime dosi, 23 seconde dosi, 185 primi richiami e 3.959 secondi richiami. E tra Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona le vaccinazioni di ieri sono state 621.