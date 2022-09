Covid-19, Verona verso i 400mila test positivi da inizio pandemia

Già domani, 18 settembre, o al massimo lunedì, la provincia di Verona arriverà a 400mila test positivi al coronavirus dal febbraio 2020. Ma quello che davvero preoccupa è l'attuale possibile inversione di tendenza tra nuovi contagi e guarigioni. Nei giorni scorsi, infatti, i veronesi che si negativizzavano erano di più di quelli che contraevano il virus. Ora però i cittadini attualmente positivi tornano a crescere.

Scarica qui il report sul coronavirus in Veneto aggiornato al 17 settembre 2022

Con 328 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, i tamponi positivi che sono stati complessivamente registrati nel Veronese sono saliti a 399.872. Rispetto a ieri sono di poco aumentati i veronesi positivi (ieri erano 3.189, oggi sono 3.237), però sono cresciuti anche i veronesi negativizzati (oggi sono 393.421). Un morto per Covid-19 è stato registrati in quest'ultima giornata in provincia di Verona (in totale i decessi per Covid sono diventati 3.214). Infine, sono 37 i pazienti positivi al virus ricoverati negli ospedali veronesi, di cui 3 in terapia intensiva.

L'andamento riscontrato nel Veronese è lo stesso presente in tutto il territorio regionale. In Veneto sono stati 2.232.313 i tamponi positivi refertati da inizio pandemia, di cui 2.250 nelle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi sono 35.144 (ieri erano 34.814) e quelli guariti sono 2.181.730. I morti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 15.439 ed i positivi ricoverati in ospedale sono 249 in area non critica (ieri erano 252) e 6 in terapia intensiva (ieri erano 7).

Scarica qui il report del 17 settembre 2022 sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto

Ieri, la campagna vaccinale contro il coronavirus in Veneto ha fatto registrare 1.755 somministrazioni totali, di cui 9 prime dosi, 22 seconde dosi, 217 terze dosi e 1.507 quarte dosi. Le vaccinazioni nel Veronese sono state 330.