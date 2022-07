Covid-19 in Veneto, buoni segnali: diminuiscono i positivi al virus

Potrebbe essere un segnale falsato dal fatto che di solito durante i fine settimana si eseguono meno tamponi. Oppure potrebbe essere il segnale tanto atteso in questa ondata estiva di contagi da coronavirus: il segnale del raggiungimento del picco. Sono, infatti, in diminuzione i veneti attualmente positivi al coronavirus. Un dato leggibile nel bollettino di oggi, 17 luglio, e che per essere maggiormente rilevante dovrà ottenere conferme nei report dei prossimi giorni.

In tutta la provincia di Verona sono stati contati 360.977 tamponi positivi al coronavirus dal febbraio 2020. Quelli delle ultime 24 ore sono stati 1.058. I veronesi oggi positivi sono 15.442 (venerdì erano 15.577) e quelli guariti sono 342.395. I morti per Covid-19 nel Veronese sono stati fino ad oggi 3.140 e risultano ricoverati negli ospedali scaligeri 172 pazienti positivi al virus, di cui 8 in terapia intensiva.

In Veneto, da inizio pandemia, sono più di 2 milioni i contagiati dal virus (2.004.691). I contagiati delle ultime 24 ore sono invece 6.423 ed i veneti oggi positivi sono 106.972 (venerdì erano 107.751). I veneti guariti dall'infezione sono saliti a 1.882.794, mentre quelli che purtroppo sono deceduti sono 14.925. I ricoverati negli ospedali veneti attualmente positivi al virus sono 722 in area non critica e 32 in terapia intensiva.

Le vaccinazioni anti-Covid eseguite ieri sono state 620 in tutto il Veneto e 96 in provincia di Verona. Le prime dosi somministrate sono state 10, le seconde dosi 29 e le dosi aggiuntive 581.