Meno di 50mila veneti positivi al coronavirus, 7.188 in provincia di Verona

I positivi al coronavirus in Veneto sono tornati sotto i 50mila e negli ospedali regionali i posti letto da loro occupati erano già diventati meno di 500. Continuano quindi a migliorare i dati sulla presenza di Covid-19 tra i veneti ed anche tra i veronesi.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 15 maggio 2022

In provincia di Verona, fino alle 8 di questa mattina, sono stati contati in tutto 316.431 test positivi al coronavirus e di questi 477 sono stati refertati nelle ultime 24 ore. I veronesi oggi positivi sono però 7.188 (-208 da ieri) ed i negativizzati sono 306.150 (+682 da ieri). Nel Veronese risultano deceduto per Covid-19 3.093 (+3 da ieri) cittadini, mentre i positivi attualmente ricoverati negli ospedali della provincia sono 106, di cui 100 in area non critica e 6 in terapia intensiva.

I casi di infezione da coronavirus registrati complessivamente in Veneto sono saliti a 1.725.838 (+2.428 da ieri), ma i veneti che sono oggi positivi sono 49.952 (-1.290 da ieri). Rispetto a ieri sono aumentati i morti in Veneto per Covid-19 (14.589, +5 in 24 ore) ma anche i guariti (1.661.297, +3.713 in 24 ore). E negli ospedali, i pazienti positivi sono 443 in area non critica e 22 in terapia intensiva

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto diffuso il 15 maggio 2022

Ieri, 14 maggio, la campagna vaccinale anti-Covid è andata avanti con 1.485 inoculazioni. Le prime dosi sono state 43, le seconde 143 e le terze dosi sono state 1.299. Il 68% dell'intera popolazione veneta risulta coperta con tre dosi di vaccino, mentre nel Veronese la copertura con dose addizionale risulta del 66,2%.