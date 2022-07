Coronavirus: il numero dei contagi cresce in fretta, il numero dei pazienti Covid no

Ad un ritmo di quasi 10mila test positivi al coronavirus al giorno, il Veneto si avvia verso i 2 milioni di contagi accertati da inizio pandemia. Contagi che in questa fase post-emergenziale non portano ad un riempimento degli ospedali. Ed anche il numero di morti per Covid, seppur sempre triste, non aumenta a dismisura.

Bollettino sul coronavirus in Veneto del 15 luglio 2022

Nel bollettino diffuso oggi, 15 luglio, dalla Regione Veneto vengono riportate queste cifre per la provincia di Verona: 358.566 sono i tamponi risultati positivi al coronavirus da inizio pandemia e 1.415 sono quelli positivi delle ultime 24 ore. I veronesi oggi positivi sono 15.577 e quelli guariti sono 339.850. I morti per Covid-19 nel Veronese sono stati finora 3.139 (+2 da ieri) ed i positivi ricoverati negli ospedali veronesi sono attualmente 162, di cui 8 in terapia intensiva.

Sono stati 9.264 i veneti che nelle ultime 24 ore hanno scoperto di essere positivi al coronavirus. Il totale dei contagi è dunque salito a 1.989.411. I veneti oggi positivi sono 107.751 ed i guariti sono 1.866149. Le vittime del Covid-19 in Veneto sono state finora 14.911 (+13 da ieri) e risultano attualmente ricoverati 718 positivi in area non critica e 25 in terapia intensiva.

Bollettino sulla campagna vaccinale anti-Covid in Veneto del 15 luglio 2022

La campagna vaccinale anti-Covid ieri è tornata sopra alle mille somministrazioni in Veneto (1.085), di cui 137 in provincia di Verona. Le prime dosi sono state 15, le seconde 39 e le terze dosi 1.031.