Covid-19 rallenta nel Veronese, positivi in calo ed un deceduto nelle ultime 24 ore

Potrebbe essere un momentaneo rallentamento oppure l'atteso segnale di svolta. L'attuale ondata di contagi da coronavirus in Veneto non si sta più allargando con forza. Anzi, nel Veronese i positivi cominciano a calare.

I veronesi oggi positivi al coronavirus sono 8.788 e sono 23 in meno rispetto agli 8.811 di ieri. Nonostante nelle ultime 24 ore i contagi accertati in provincia di Verona siano stati 867. Tanti, infatti, sono stati i negativizzati, saliti a 408.186 da inizio pandemia. Mentre i deceduti per Covid-19 nel Veronese sono in totale 3.234, uno in più rispetto a ieri. E sono stabili a 141 i positivi attualmente ricoverati negli ospedali della provincia.

I segnali buoni che provengono dalla provincia di Verona non emergono però ancora a livello regionale. In alcune provincie, infatti, il virus circola ancora molto, ma rispetto a ieri ci sono solo 11 veneti in più tra chi è attualmente positivo: ieri erano 66.632 e oggi sono 66.643. E questo con 5.415 test positivi registrati in 24 ore. I guariti dall'infezione sono saliti a 2.270.168 ed i deceduti per Covid-19 sono diventati 15.566 (+9 da ieri). Infine, aumentano ancora i ricoverati positivi: negli ospedali del Veneto sono 709 in area non critica e 35 in terapia intensiva.

Le vaccinazioni anti-Covid di ieri sono state 5.211, con 18 prime dosi, 15 seconde dosi, 204 terze dosi e 4.974 quarte dosi. In provincia di Verona, le somministrazioni sono state 793.