Covid in Veneto, tanti contagi giornalieri ma non aumentano i pazienti gravi

Si mantiene stabile la tendenza alla crescita dei positivi al coronavirus in Veneto. Crescita che si mostra anche dentro gli ospedali, dove però il numero dei pazienti Covid aumenta ad un ritmo molto più lento rispetto a quello dei contagi e solo tra i pazienti meno gravi.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto del 14 luglio 2022

In provincia di Verona sono stati 1.694 i contagi da coronavirus accertati dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina. Contagi che da inizio pandemia sono stati 357.151. Sono più di 15mila (15.381) i veronesi oggi positivi, mentre quelli che sono guariti dall'infezione sono in tutto 338.633. I morti di Covid nel Veronese, ad oggi, sono 3.137 (+1 da ieri). Ed i positivi al virus ricoverati negli ospedali veronesi sono 161 (7 in terapia intensiva e gli altri in area non critica).

In tutto il Veneto, entro la fine di questa settimana, si potrebbero raggiungere i 2 milioni di contagi da febbraio 2020. Fino a questa mattina ne sono stati contati 1.980.147, di cui 10.525 nelle ultime 24 ore. Sono 106.846 i veneti oggi positivi e 1.858.403 i veneti infettati dal virus e poi guariti. Sono morti 14.898 veneti per Covid-19 finora e negli ospedali i ricoverati positivi sono 706 in area non critica e 29 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino veneto sulle vaccinazioni anti-Covid eseguite fino al 13 luglio 2022

In fase di organizzazione, infine, la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti-Covid per i veneti con più di 60 anni. Nel frattempo, la campagna vaccinale ieri ha distribuiti 959 dosi in tutta la regione, di cui 230 nel Veronese. Le prime dosi sono state 19, le seconde dosi 34 ed i primi richiami (terza dose) sono stati 906.