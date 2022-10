Covid-19 in Veneto: su oltre 66mila positivi, 33 ricoverati in terapia intensiva

Questa ondata autunnale di coronavirus continua a contagiare anche in Veneto. Il numero dei positivi cresce, mentre quello dei pazienti Covid negli ospedali oscilla, alternando aumenti e cali giornalieri.

L'attuale ondata di contagi non si sta diffondendo con forza nella provincia di Verona, dove i tamponi risultati positivi ieri sono stati 962 ed i veronesi oggi positivi risultano essere 8.811 (ieri erano 8.776). Da inizio pandemia, i contagi accertati nel Veronese sono stati 419.341 e se si tolgono i test di coloro che sono attualmente positivi rimangono 407.297 veronesi che sono guariti dal contagio e 3.233 (+4 da ieri) deceduto per Covid-19. E degli 8.811 veronesi positivi, quelli in ospedale sono 141, di cui 5 in terapia intensiva.

In tutta la regione, i dati sul Covid-19 fino ad oggi sono questi: 2.346.962 tamponi positivi da febbraio 2020, di cui 5.939 registrati nelle ultime 24 ore. I veneti oggi positivi sono 66.632 (ieri erano 65.717). I deceduti per Covid-19 sono saliti a 15.557 (+9 da ieri). E i guariti sono 2.264.773. Leggero il calo dei pazienti Covid negli ospedali veneti: 656 in area non critica e 33 in terapia intensiva.

E la provincia di Verona è stata quella che più vaccini anti-Covid eseguiti nella giornata di ieri. Sono state 1.077 le somministrazione di Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona sulle 3.703 eseguite in tutta la regione. In Veneto ieri sono state inoculate 11 prime dosi, 6 seconde dosi, 150 terze dosi e 3.536 terze dosi.