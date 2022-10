Positivi al coronavirus, cresce il numero nel Veronese ma non negli ospedali

Continua, anche se a passo lento, l'aumento dei veneti attualmente positivi al coronavirus. Un andamento che si rispecchia anche in provincia di Verona, dove però almeno negli ospedali il numero di pazienti Covid diminuisce.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 12 ottobre 2022

Con i 1.074 tamponi positivi al virus delle ultime 24 ore sono diventati 418.379 i contagi nel Veronese da inizio pandemia. I veronesi che sono oggi positivi sono 8.776 (ieri erano 8.722), i guariti sono 406.374 e restano 3.229 i veronesi deceduti per Covid-19. Inoltre, negli ospedali, in un giorno i pazienti Covid sono scesi dai 140 di ieri ai 137 di oggi.

Più decisa la diffusione del coronavirus nel resto della regione. I contagi accertati dal febbraio 2020 in Veneto sono saliti a 2.341.023 (+6.410 da ieri). I veneti oggi positivi sono 65.717 (ieri erano 64.799). I guariti sono diventati 2.259.758. Ed i deceduti per Covid-19 in regione sono in tutto 15.548 (+4 rispetto a ieri). Negli ospedali della regione cresce la presenza di pazienti positivi al virus: in area non critica sono oggi 663, in terapia intensiva sono 32.

Scarica qui il bollettino del 12 ottobre 2022 sulle vaccinazioni anti-Covid

La campagna vaccinale anti-Covid in Veneto continua a funzionare soprattutto con le quarte dosi che ieri sono state 3.008 su 3.185 somministrazioni complessive. Le prime dosi sono state 14, le seconde dosi 17 e le terze dosi 146. Nel Veronese, le vaccinazioni eseguite ieri sono state 564.