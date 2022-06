Covid, leggero rialzo dei positivi anche dentro gli ospedali veneti

Le tabelle sul coronavirus in Veneto diffuse oggi, 12 giugno, dalla Regione mostrano un lieve rialzo di positivi e ricoverati in ospedale. Una crescita comunque contenuta e poco preoccupante.

In provincia di Verona sono stati contati fino alle 8 di questa mattina 324.585 tamponi positivi da inizio pandemia. I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 268, i veronesi oggi positivi sono 3.232 (ieri erano 3.164), i deceduti per Covid-19 nel Veronese sono 3.118 (dato invariato) e i negativizzati sono 318.235. I pazienti Covid negli ospedali veronesi sono 50, di cui 3 in terapia intensiva.

In Veneto, i tamponi positivi sommati dal febbraio 2020 sono 1.773.193 e di questi 1.592 sono stati registrati nelle ultime 24 ore. Risultano positivi oggi in Veneto 28.505 cittadini (ieri erano 28.118). I morti totali per Covid-19 sono 14.738 (dato invariato) ed i negativizzati sono 1.729.950. I ricoverati positivi al virus negli ospedali della regione sono 187 in area non critica e 11 in terapia intensiva.

La campagna vaccinale anti-Covid va ancora avanti. Ieri, le somministrazioni eseguite in tutta la regione sono state 1.926 (17 prime dosi, 111 seconde dosi e 1.798 terze dosi). Mentre i vaccini inoculati nel Veronese ieri sono stati 121.