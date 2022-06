Covid e mascherina agli esami di maturità, il sottosegretario Costa: «Un decreto per l'abolizione dell'obbligo»

«Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità». È quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, stando alle sue dichiarazioni riportata dall'agenzia Ansa.

Sul tema ad oggi si è dibattuto a lungo, ma è inevitabile divenga ancora più discusso dopo il 15 giugno, quando cioè decadrà l'obbligo di indossare la mascherina pressoché in tutti i luoghi, compresi i mezzi pubblici, cinema e teatri (salvo ovviamente interventi normativi al momento non prevedibili). La scuola, insomma, resterebbe con le strutture sanitarie di vario tipo l'unico ambiente in cui sarebbe vigente tale obbligo dopo il 15 giugno.

Tuttavia, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha ribadito: «Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo. È una scelta politica e non scientifica. Sono convinto che prevarrà il buon senso e si darà questa risposta ai nostri ragazzi». Il sottosegretario Costa ha quindi concluso: «Basta un decreto di una riga o poco più che si scrive in poco tempo. Ci vuole la condivisione politica e penso che presto arrivi. È la politica che deve assumersi la responsabilità di fare delle scelte».