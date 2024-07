La denuncia di Flavio Tosi: «Corse clandestine di auto e rave party a Verona»

Flavio Tosi, europarlamentare e coordinatore veneto di Forza Italia, ha raccontato attraverso una nota che venerdì sera, dalle ore 23 e per circa due ore, via Ca’ di Mazze nel quartiere di Palazzina sarebbe stata ostaggio di «gentaglia e criminali che hanno organizzato un rave party, corse d’auto e scommesse clandestine». Stando a quanto dichiarato dall'onorevole di Forza Italia, verso mezzanotte sarebbe inoltre arrivata anche una volante della polizia di Stato, che però, sempre a detta di Flavio Tosi, si sarebbe trovata «di fatto impotente davanti a decine e decine di delinquenti».

A corredo della ricostruzione di quanto sarebbe avvenuto nel quartiere di Verona la scorsa serata del 12 luglio, l'europarlamentare scaligero Flavio Tosi ha diramato alla stampa anche una serie di video. Nelle immagini, che parrebbero tratte dai social, si vedono un paio di autovetture sgommare in circolo a una rotonda che, a tutti gli effetti, sembrerebbe essere quella di via Ca' di Mazze. Attorno alle automobili, si vede una folla di giovani che con i propri cellulari è intenta a riprendere l'esibizione. In un altro filmato si vede invece la citata volante della polizia che viene accolta tra i fischi dei presenti, molti dei quali proseguono a filmare col proprio telefonino, come se niente fosse, anche l'arrivo dei rappresentanti delle forze dell'ordine.

Alcune immagini dei video diramati dall'ufficio stampa dell'europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi

L'episodio è stato stigmatizzato fortemente dall'europarlamentare Flavio Tosi che ha colto l'occasione anche per criticare l'operato del primo cittadino scaligero Damiano Tommasi: «Un sindaco sul pezzo - ha commentato Tosi - avrebbe chiamato prefetto e questore per organizzare e coordinare una retata in piena regola, con mezzi e uomini in grado per numeri e forza di fronteggiare una situazione così pericolosa. Invece Tommasi spesso è distratto, pensa ad altro», ha concluso Flavio Tosi.