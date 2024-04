Escort e corruzione, perquisizioni in Amia. L'azienda: «Nessuna irregolarità»

Tocca anche Verona, ed in particolare Amia, l'operazione della guardia di finanza ribattezzata Leonida che ha portato a un arresto e a quattro misure interdittive. Nessuna di queste misure comunque riguarda Amia, la quale non è implicata nel filone principale dell'indagine.

Indagine avviata dalla procura di Reggio Emilia e che si concentra sulle presunte attività illecite operate da Enrico Benedetti, presidente della società reggiana Ecologia Soluzione Ambiente (Esa). Benedetti si sarebbe assicurato commesse pubbliche per lo smaltimento dei rifiuti usando metodi corruttivi. Metodi che includevano anche la fornitura di escort di lusso. Ed è per questo che i due reati ipotizzati sono corruzione e sfruttamento della prostituzione.

Enrico Benedetti è finora l'unico arrestato ed è ristretto agli arresti domiciliari. Insieme a lui, è coinvolta anche la figlia Margherita, raggiunta da un divieto di dimora nelle province di Reggio Emilia e Parma. Mentre le altre tre misure interdittive sono delle sospensioni per tre pubblici ufficiali.

Ma nell'operazione di martedì scorso, 16 aprile, la guardia di finanza non ha solamente arrestato Benedetti e applicato le misure interdittive. Le Fiamme Gialle hanno anche eseguito perquisizioni e sequestri, arrivando a Verona. Tra gli indagati, infatti, c'è Ennio Cozzolotto, direttore generale di Amia. L'implicazione dell'azienda veronese è dovuta «soltanto alla procedura negoziata finalizzata alla ricerca di operatori economici interessati a produrre un’offerta per la fornitura di cassonetti usati indetta l'1 giugno 2023», come spiegato da Amia in una nota. La procedura, però, non ha avuto esiti perché Esa «era stata l'unica ad aver risposto alla manifestazione di interesse - ha aggiunto Amia - Successivamente Esa aveva formulato una proposta economica con un prezzo più elevato rispetto alla base indicata e, quindi, nessun contratto è stato affidato né ad Esa né a nessun altro all’esito della procedura in parola. Le procedure previste dal codice degli appalti risultano pienamente rispettate».

Per Ennio Cozzolotto, invece, ha parlato il suo legale Claudio Avesani. «Cozzolotto è indagato - scrive Avesani - per i reati di rivelazione del segreto d’ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente», in riferimento alla procedura negoziata del giugno scorso riferita da Amia. «Nessun contratto risulta affidato a nessuna società all’esito della procedura negoziata - conferma Claudio Avesani - L'accostamento di Cozzolotto a favori di qualsiasi natura elargiti da chicchessia in relazione a contratti o appalti è del tutto indebito, privo di fondamento e non trova riscontro alcuno nel provvedimento di perquisizione e sequestro recentemente eseguito. Cozzolotto ritiene infine di poter quanto prima dimostrare la totale correttezza della propria condotta, e quindi l’assoluta estraneità della sua persona all’indagine in questione».