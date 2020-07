Coronavirus: in Veneto 24 attuali positivi e 136 isolamenti in più, ma calano a Verona

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto nel bollettino quotidiano ed aggiornati alle ore 8 di questa mattina, venerdì 31 luglio, il numero totale di casi di tampone positivo al virus vede il dato cumulativo aumentare di +30 unità, giungendo così a quota 20.120. Nella provincia di Verona non si riscontrano nuovi casi, mentre ne vengono rilevati 13 in più a Treviso, 9 a Padova, 7 a Venezia e 1 a Vicenza.

Per quanto riguarda il dato dei "casi attualmente positivi", in tutta la regione si sale a quota 1.000 totali, vale a dire 24 in più rispetto ai 976 indicati alle ore 17 di ieri sera, mente resta invariato il dato per la singola provincia scaligera con 75 "casi attualmente positivi". Resta immutato anche il triste dato dei decessi che in tutto il Veneto, sia pe l'ambito ospedaliero che per quello extra-ospedaliero, è pari a 2.074.

Report casi e ricoveri Regione Veneto ore 8 - 31 luglio 2020

Per quel che attiene i ricoveri negli ospedali per acuti del Veneto, si registra quest'oggi un lieve calo, con 123 degenze totali (-5), di cui 117 in area non critica e 6 nelle terapie intensive. Nell'alveo dei ricoveri di pazienti tuttora positivi al virus Sars-CoV-2, si conferma il calo, con 36 degenze totali (-2), di cui 33 in area non critica (-2) e 3 in terapia intensiva. Proprio in provincia di Verona si riscontrano i 2 ricoveri in meno, presso l'ospedale di Borgo Roma dove oggi vi sono appunto 2 persone in area non critica rispetto alle 4 indicate ieri sera. Sempre nel Veronese vi è poi 1 ricovero in area non critica presso l'ospedale di Villafranca di Verona.

In merito al numero di soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento domiciliare, prosegue l'aumento a livello regionale con 3.740 persone isolate, vale a dire 136 in più rispetto alle 3.604 indicate alle ore 8 del 30 luglio. Tra i soggetti in isolamento sono 59 quelli che presentano una sintomatologia sospetta riconducibile alla malattia Covid-19, mentre ieri erano 40. Nella singola provincia di Verona sono leggermente in calo i soggetti sottoposti all'isolamento domiciliare, con 889 persone isolate quest'oggi (-3), di cui 6 con sintomi sospetti, a fronte dei 902 di ieri (7 con sintomi).

Report isolamento domiciliare Regione Veneto ore 8 - 31 luglio 2020

Scarica il report casi e ricoveri Regione Veneto ore 8 - 31 luglio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica il report isolamento domiciliare Regione Veneto ore 8 - 31 luglio 2020

Allegati