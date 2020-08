Zaia presenta la nuova ordinanza regionale: «Tamponi al personale sanitario che torna dall'estero»

Il governatore del Veneto Luca Zaia è intervenuto quest'oggi, giovedì 13 agosto, per fare il punto sulla situazione "coronavirus" e presentare la nuova ordinanza che il presidente ha annunciato firmerà oggi: «La maggioranza dei casi in Veneto viene da virus importato, oggi presentiamo un'ordinanza che va in questa direzione». Il nuovo provvedimento avrà validità fino al prossimo 6 settembre 2020.

«L'ordinanza, - ha spiegato il governatore Luca Zaia - individua alcuni soggetti che riteniamo essere a "rischio particolare" e per questi stabiliamo debba essee fatto il tampone. Tra questi soggetti ritenuti a "rischio particolare" figurano gli operatori a diretto contatto con ospiti di Rsa e gli operatori sanitari che prestano servizio presso strutture ospedaliere od extra-ospedaliere, pensate agli hospice, del territorio». Il presidente ha sottolineato che tutti questi tamponi saranno effettuati «gratuitamente».

Una terza categoria di soggetti ritenuti a "rischio particolare" e per i quali è quindi necessario eseguire il tampone sono le «badanti e gli operatori assistenziali per ospiti fragili che siano stati all'estero». Un'ulteriore categoria individuata è quella dei «lavoratori stagionali del settore agricolo che abbiano transitato o soggiornato all'estero». Dovranno essere sottoposti al tampone obbligatorio anche «i lavoratori che sono stati all'estero in Paesi sottoposti a quarantena, anche se per meno di 120 ore», così come quelle «persone che sono transitate in Bulgaria e Romania», o ancora le «persone di particolare interesse epidemiologico che hanno fato rientro dall'estero» e, infine, vi è l'obbligo di effettuare il tampone «per chi rientra da Malta, Spagna, Grecia e Croazia».

L'indicazione contenuta nell'ordinanza regionale presentata oggi dal governatore del Veneto Luca Zaia è che per tutte le categorie sopra indicate è obbligatorio e «prescritivo» richiedere di fare il tampone una volta entrati in Italia, da un viaggio di piacere o per lavoro, entro le 24 ore successive all'arrivo sul suolo nazionale.