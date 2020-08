Coronavirus: 34 nuovi positivi a Verona, molti giovani di rientro da Croazia, Malta e Ibiza

L'Ulss 9 Scaligera comunica che rispetto all’ultimo aggiornamento di venerdì 14 agosto si segnalano 34 nuovi casi di soggetti positivi al coronavirus Sars-CoV-2 all'interno dell'intera provincia di Verona (14 rilevati alle ore 17 del 15 agosto, gli altri 20 alle ore 8 di domenica 16 agosto). Scendendo nel dettaglio, alle ore 17 di sabato sono stati trovati positivi 4 giovani di rientro dalla Croazia appartenenti ad un focolaio già noto, mentre vi sarebbero poi altri 3 turisti correlati tra di loro provenienti sempre dalla Croazia. Ancora proveniente dalle ferie, in particolare di rientro da una vacanza a Malta, vi sarebbe anche un ulteriore ragazzo di 19 anni, originario di San Giovanni Lupatoto e anch'egli rilevato positivo.

L'Ulss 9 rivela poi che, sempre alle ore 17 del 15 agosto, sono stati individuati 3 casi in quanto sospetti e segnalati per sintomi ciascuno dal rispettivo medico di famiglia, mentre 1 caso è stato individuato a seguito del tampone fatto per screening in previsione di una visita medica. Altri 2 ragazzi di Bussolengo sono stati trovati positivi in quanto contatti di un amico già positivo. Nel complesso, nessuno dei 14 casi rilevati alle ore 17 di Ferragosto risulta ospedalizzato, sono tutti in isolamento domiciliare e 8 di loro presentano sintomi lievi. Si segnala inoltre un caso di ripositivizzato, asintomatico, riscontrato in screening effettuato per lavoro.

Sempre in prevalenza di rientro dall'estero o dalle ferie e relativi loro contatti, nella giornata di oggi domenica 16 agosto fino alle ore 8 di stamattina, sono stati rilevati ulteriori 20 nuovi casi. In particolare si tratta di soggetti provenienti da Ibizia (3 giovani della città di Verona), altri 2 dalla Croazia, 5 da Malta (ragazzi di età compresa tra i 18 e i 19 anni), infine 2 giovani di Montecchia di Crosara e Castel d'Azzano che sarebbero risultati esposti al virus dopo essere stati a Riccione. Un nuovo caso positivo è poi emerso al Pronto Soccorso di San Bonifacio, mentre tutti gli altri sono casi sospetti o contatti di positivi. Risulta inoltre ripositivizzato un anziano della casa di riposo di Mezzane. Non si sono fortunatamente registrati nuovi decessi.

Di seguito riportiamo per ciascun caso il Comune di riferimento, l'età e l'origine dei nuovi 14 nuovi casi rilevati alle ore 17 di sabato 15 agosto 2020:

18 F VERONA RIENTRO DA VACANZA IN CROAZIA (precedente cluster) 19 M PESCANTINA RIENTRO DA VACANZA IN CROAZIA (precedente cluster) 18 M PESCANTINA RIENTRO DA VACANZA IN CROAZIA (precedente cluster) 18 M PESCANTINA RIENTRO DA VACANZA IN CROAZIA (precedente cluster) 19 M SAN GIOVANNI LUPATOTO RIENTRO DA VACANZA A MALTA 28 M LEGNAGO RIENTRO DA VACANZA IN CROAZIA 28 M LEGNAGO RIENTRO DA VACANZA IN CROAZIA 30 M ROVERE' VERONESE RIENTRO DA VACANZA IN CROAZIA 76 F VERONA TAMPONE ESEGUITO PER VISITA MEDICA 48 M COLOGNOLA AI COLLI CASO SOSPETTO PER SINTOMI 77 F COLOGNOLA AI COLLI CASO SOSPETTO PER SINTOMI 31 M DOLCE' CASO SOSPETTO PER SINTOMI 21 M BUSSOLENGO CONTATTO STRETTO DI CASO POS 20 M BUSSOLENGO CONTATTO STRETTO DI CASO POS

Di seguito riportiamo per ciascun caso il Comune di riferimento, l'età e l'origine degli altri 20 nuovi casi rilevati alle ore 8 di domenica 16 agosto 2020: