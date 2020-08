Segnalati +26 casi positivi al coronavirus nel Veronese, in prevalenza sono viaggiatori

Dalle 17 di ieri, lunedì 10 agosto, data dell’ultimo bollettino, l'Ulss 9 Scaligera riferisce che sono stati registrati altri 13 casi relativi alla serata di ieri e ulteriori 13 nella giornata di oggi, martedì 11 agosto ore 17, per un totale aggiornato di +26 casi positivi nelle ultime 24 ore. Tra tutti, solo 3 soggetti hanno sintomi lievi mentre gli altri sono asintomatici. Nessuno è ospedalizzato, mentre tutte le persone sono comunque in isolamento domiciliare.

L'individuazione dei vari soggetti positivi è avvenuta per due persone attraverso screening lavorativo, nel caso di altre due per screening prima di sottoporsi a visite mediche e, inoltre, per un'altra persona attraverso lo screening in casa di riposo. Una buona parte dei nuovi positivi rilevati nel Veronese sono viaggiatori di rientro dall’estero: si tratta di 12 soggetti, di cui 7 dalla Romania, 1 dall'Argentina, 1 da Cuba, 1 dall'Egitto, 1 dal Marocco e 1 dall'Etiopia. Oltre a ciò si hanno 5 turisti di rientro da una vacanza in Croazia. Sono 4 i casi sospetti notificati dal medico di base.

Di seguito riportiamo l'elenco dei soggetti positivi rilevati dall'Ulss 9 Scaligera, tra il 10 e l'11 agosto 2020 (ore 17), suddivisi per Comune di appartenenza ed età.