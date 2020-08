Aeroporto Catullo, 500 tamponi in un giorno: testati 12 mila turisti di rientro in Veneto

In due giorni in Veneto, tra il 15 e il 16 agosto, oltre 12 mila turisti sono stati sottoposti al loro rientro dalle vacanze a tampone per verificare la loro positività o meno al coronavirus. Quella di oggi è stata un'altra giornata di grande afflusso per i "punti tampone" allestiti da tutte le varie Ulss e Aziende della regione: alle ore 13 erano oltre 5.300 i tamponi effettuati.

Come già era avvenuto il giorno di Ferragosto, anche oggi le persone che sono rientrate dalle vacanze hanno potuto effettuare il controllo per il Covid-19 senza dover prendere appuntamento. Per quanto riguarda la provincia di Verona sono stati 746 i tamponi complessivi effettuati alle ore 13 di oggi, così suddivisi: Bussolengo 89, San Bonifacio 97, Legnago 60. A fine giornata, inoltre, si prevede che nel punto allestito all’Aeroporto Catullo di Verona Villafranca i tamponi effettuati ai turisti in arrivo siano circa 500.

Complessivamente nei due giorni, tra Ferragosto e domenica, i tamponi effettuati nel Veronese sono stati ben 1.394. Per quanto riguarda poi i test svolti presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, alle ore 13 di oggi erano 197 le persone che si erano recate nell’ambulatorio allestito nell’ospedale di Borgo Trento. Complessivamente 400 sono stati i tamponi effettuati tra sabato e domenica.

