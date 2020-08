Coronavirus: tamponi per chi arriva dalla Sardegna, ecco dove eseguirli nel Veronese

In ottemperanza alla nuova ordinanza della Regione del Veneto che prevede il controllo su base volontaria delle persone provenienti dalla Sardegna, i viaggiatori che fanno ingresso, con qualsiasi mezzo, in provincia di Verona e che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato in Sardegna possono effettuare un test di screening a mezzo tampone.

Il test di biologia molecolare, o test antigenico rapido, potrà essere effettuato gratuitamente presso uno dei punti tampone ad accesso diretto dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e dell’Azienda Ospedaliera di Verona, dalle ore 7 alle 13. Di seguito l'elenco completo dei punti di accesso: