Coronavirus: in Veneto 273 tamponi positivi e 3 morti da ieri sera, calano ancora i ricoveri

Secondo quanto indicato da Azienda Zero nel bollettino delle ore 8 di questa mattina, domenica 9 maggio, sono nuovi 273 i tamponi positivi rilevati a livello regionale rispetto a ieri sera. Di questi ve ne sono 62 riscontrati all'interno della provincia di Verona.

Per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi al virus Sars-CoV-2, in Veneto sono cresciuti rispetto alle ore 17 di sabato, passando dai 18.990 indicati ieri agli odierni 19.026. Nella singola provincia veronese gli attuali positivi rilevati sono 4.059, anche in questo caso dunque in lieve aumento rispetto a ieri sera quando erano 4.044. Cresce purtroppo anche il numero delle vittime con 3 nuovi morti registrati a livello regionale che portano il computo totale dei decessi a quota 11.423, dei quali 2.588 nel territorio veronese (dato immutato rispetto a ieri sera).

Report Regione Veneto 9 maggio 2021 ore 8

Migliora ancora la situazione negli ospedali del Veneto, dove questa mattina sono indicati 701 ricoveri di perone tuttora positive al virus in area non critica, dunque 8 pazienti in meno rispetto a ieri sera, mentre resta stabile a quota 126 il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Situazione invece più o meno stabile rispetto alla serata di sabato per quel che riguarda i pazienti Covid negli ospedali veronesi, dove troviamo questa mattina nel complesso 232 persone (+1 rispetto a ieri), delle quali 193 in area non critica (-1) ed altri 39 pazienti curati in terapia intensiva (+2).

