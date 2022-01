Covid: in Veneto 20 morti e quasi 14 mila casi in 24 ore. Verona è la provincia con più attuali positivi

Sono 13.973 i casi in più di tamponi positivi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, dei quali 3.034 nella singola provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, domenica 9 gennaio 2022, a cura come sempre di Azienda Zero.

Il numero dei casi attualmente positivi in Veneto è dunque salito a quota 184.459, dei quali nella provincia scaligera ben 36.457, il numero più alto tra tutte le province venete. I decessi da inizio pandemia in Veneto sono saliti a quota 12.559, registrando 20 morti in più nelle ultime 24 ore. Nel territorio veronese le vittime totali sono salite a quota 2.764 con 5 decessi in più rispetto a ieri.

Report Covid Veneto 9 gennaio 2022 ore 8

Per quel che concerne la situazione negli ospedali, in tutto il Veneto si registra un considerevole aumento di pazienti Covid: sono infatti ben 45 i nuovi ospedalizzati rispetto a ieri in area medica, cui si vanno ad aggiungere altri nuovi 11 pazienti Covid curati in terapia intensiva. Nel complesso le strutture venete ospitano oggi 1.407 pazienti Covid in area medica e 206 in terapia intensiva. Se consideriamo inoltre anche i pazienti negativizzati ma che ancora necessitano di cure ospedaliere, allora i numeri salgono a 1.561 pazienti in area medica e 219 nelle terapie intensive.

Anche negli ospedali della singola provincia di Verona troviamo un incremento di pazienti Covid rispetto a ieri: in area medica vi sono infatti 278 persone, ovvero 8 in più, mentre nelle terapie intensive troviamo oggi 27 pazienti, vale a dire 2 in più. Al momento gli ospedali che accolgono i pazienti Covid nella nostra provincia sono quelli cittadini di Borgo Roma e Borgo Trento, quindi quelli di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, Negrar e Peschiera del Garda.