Covid: due morti a Verona e crescono a quota 55 i ricoveri negli ospedali scaligeri

Sono 682 i casi in più di persone rilevate positive al virus Sars-CoV-2 in Veneto rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino di Azienda Zero diramato quest'oggi, sabato 7 agosto 2021. Nella singola provincia di Verona i casi attribuiti sono 132.

Report Covid Regione Veneto 7 agosto 2021 ore 8

Sono però nel complesso lievemente in calo sul piano regionale i casi attualmente positivi che passao da 13.386 a 13.369, così come calano gli attuali positivi nel complesso a Verona e provincia dove nelle ultime 24 ore si è passati da 3.213 a 3.136. Crescon purtroppo invece i decessi in Veneto dove raggiungono quota 11.647 con due nuovi morti che si registrano peraltro proprio nella provincia veronese che vede così salire a 2.636 il triste computo delle vittime totali da inizio pandemia.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri si registra in Veneto un aumento dei pazienti nelle aree non critiche con 150 persone accolte e tuttora positive al virus Sars-CoV-2, vale a dire 8 in più rispetto a ieri. Sono poi 18 i pazienti Covid nelle terapie intensive degli ospedali veneti (dato stabile). Nel complesso quest'oggi i ricoverati in Veneto, tra pazienti tuttora positivi al virus e quelli già negativizzati, sono 182 in area non critica e 22 in terapia intensiva.

Crescono anche nella singola provincia veronese i ricoveri di pazienti Covid che raggiungono oggi quota 55 totali, dei quali sono 50 in area non critica, vale a dire 5 in più rispetto a ieri. Ben 20 i pazienti ricoverati all'ospedale di Verona Borgo Roma. Calano lievemente nel complesso le terapie intensive, scese a quota 5 quest'oggi (-1).