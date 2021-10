Covid: in Veneto si contano 6 morti in 24 ore, 1 a Verona dove si registra un lieve aumento di ricoveri

Sono 416 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto, di cui 88 nella singola provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino quotidiano di oggi, mercoledì 6 ottobre, curato come sempre da Azienda Zero.

Il numero di persone attualmente positive è oggi 10.201, in lieve aumento rispetto ai 10.136 casi attuali positivi segnalati martedì. Nella provincia scaligera erano 1.107 ieri e sono saliti a 1.130 quest'oggi. Si registrano purtroppo anche 6 nuovi decessi a livello regionale in Veneto, con il triste computo totale da inizio pandemia che vede ora 11.786 decessi. Di questi sono 2.662 le persone che finora hanno perso la vita nella singola provincia veronese, dove tra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre si è verificato un nuovo decesso.

Report Covid Regione Veneto 6 ottobre 2021 ore 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, sono 151 i pazienti Covid in area non critica, 1 in meno rispetto a ieri, mentre sono 37 i pazienti curati nelle terapie intensive, ovvero 6 in meno rispetto a ieri (non è dato saperlo con certezza dal bollettino, ma è verosimile corrispondano almeno in parte ai decessi riscontrati). Computando sia i pazienti tuttora positivi al virus che i negativizzatisi, sono invece 201 i ricoverati in area medica (ieri erano 199), cui si sommano 44 pazienti nelle terapie intensive (erano 43 ieri).

In merito alle strutture ospedaliere della provincia veronese, quest'oggi il report Covid di Regione Veneto indica un lieve aumento dei ricoverati. Sono infatti 22 i pazienti curati in area medica, ovvero 3 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive si contano 6 persone a fronte delle 5 indicate nel bollettino del 5 ottobre.