Covid: in Veneto due morti in 24 ore, ma in netto miglioramento la situazione negli ospedali

Sono 363 i casi in più di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, di cui 76 vengono assegnati al territorio della provincia di Verona. È quanto emerge nel bollettino Covid di oggi, martedì 5 ottobre, curato come sempre da Azienda Zero.

Il numero dei soggetti attuali positivi al virus è pari a 10.136, ovvero in calo rispetto ai 10.391 indicati nel report di ieri. Nella provincia scaligera i soggetti attuali positivi sono quest'oggi 1.107, anche in questo caso in calo rispetto ai 1.139 segnalati lunedì 4 ottobre. A crescere oggi è purtroppo il numero delle vittime totali in Veneto che, da inizio pandemia, è giunto a quota 11.780 con 2 nuovi morti registrati nelle ultime 24 ore. Resta fermo il triste dato nella provincia di Verona, dove i morti totali sono sempre 2.661.

Report Covid Regione Veneto 5 ottobre 2021 ore 8

In miglioramento risulta oggi essere la situazione negli ospedali della nostra Regione. In Veneto calano infatti a 152 i pazienti Covid tuttora positivi al coronavirus e ricoverati in area non critica, vale a dire 16 persone in meno rispetto a ieri. Si aggiungono poi 43 pazienti Covid in terapia intensiva, anche in questo caso in calo di 3 unità rispetto alle precedenti 24 ore. Nel complesso, considerando sia i pazienti ricoverati e tuttora positivi sia quelli negativizzatisi dall'infezione, sono 199 le persone curate in area medica e 54 quelle in terapia intensiva, rispettivamente erano 215 e 54 nella giornata di lunedì 4 ottobre.

Segnali confortanti dal fronte ospedaliero giungono quest'oggi anche dalle strutture della provincia veronese, dove si assiste ad un significativo calo dei ricoverati a fronte peraltro di nessun nuovo decesso. I pazienti Covid negli ospedali veronesi sono oggi 19 in area non critica, ovvero 9 in meno rispetto a ieri, così come calano a 5 i pazienti curati in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri).