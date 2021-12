Covid, virus rialza la cresta anche a Verona: 412 casi in 24 ore, in Veneto sono oltre 2.500 positivi e altri 8 morti

Secondo quanto indicato nel bollettino Covid di Azienda Zero quest'oggi, sabato 4 dicembre, i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati in più rispetto a ieri sono 2.560 a livello regionale in Veneto, dei quali 412 nella singola provincia di Verona che oggi registra dunque un notevole incremento rispetto ai dati dei giorni precedenti. Il numero dei soggetti attualmente positivi in Veneto è dunque salito a quota 37.004 (ieri erano 35.705), così come nel Veronese si è passati da 4.046 attuali positivi a 4.241.

Report Covid Veneto 4 dicembre 2021 ore 8

A crescere è purtroppo anche il numero delle vittime: in Veneto si è raggiunta quota 12.000 decessi totali da inizio pandemia, con 8 morti in più registrati nelle ultime 24 ore. Tre di queste vittime sono state rilevate nella provincia scaligera, dove ad oggi il triste computo totale dei decessi è giunto a quota 2.693, il dato provinciale più alto di tutto il Veneto.

Scaica il Report Covid Veneto 4 dicembre 2021 ore 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della Regione Veneto, purtroppo, prosegue quello cha appare ormai un trend consolidato al rialzo: sono infatti 27 i nuovi ricoveri di pazienti Covid registrati tra ieri ed oggi, di cui 24 in area medica e 3 nelle terapie intensive. In Veneto, dunque, si trovano oggi 573 pazienti Covid in area medica e 118 curati nelle terapie intensive. Se si considerano anche i pazienti negativizzatisi al virus ma che ancora necessitano di cure ospedaliere, si sale a quota 632 in area non critica (ieri erano 605) e 122 nelle terapie intensive (ieri erano 121).

Per quanto riguarda le strutture ospedaliere della provincia di Verona, troviamo oggi sostanzialmente una situazione non dissimile da quella di ieri: sono 91 i pazienti Covid tuttora positivi al virus ricoverati, di cui 73 in area medica (-2) e 18 nelle terapie intensive (+1). I pazienti Covid nel Veronese sono al momento curati nelle strutture di Borgo Roma e Borgo Trento a Verona, oltre che negli ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca, Bussolengo, Negrar, Bovolone e Peschiera del Garda.