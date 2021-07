Covid: sfondata quota +1.000 casi in Veneto nelle ultime 24 ore, ricoveri ancora sotto controllo

Crescono sensibilmente sia in Veneto che a Verona i soggetti "attuali positivi", ma i ricoveri negli ospedali restano stabili e sono zero i decessi da ieri

Secondo quanto riportato nel bollettino regionale a cura di Azienda Zero, quest'oggi venerdì 30 luglio sono 1.046 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati a livello regionale. Di questi sono 291 solo nella provincia scaligera.

Il dato delle persone attualmente positive è così sensibilmente aumentato in Veneto nelle ultime 24 ore, passando da 11.165 a quota 11.927. Anche nella provincia veronese si registra un significativo aumento dei soggetti "attuali positivi" che dai 2.797 di ieri giungono oggi ad essere 3.015. Resta però fortunatamente immutato quest'oggi il dato dei decessi, fermo sul piano regionale a quota 11.641, di cui 2.632 morti nella singola provincia scaligera.

Report Regione Veneto Covid 30 luglio 2021 ore 8.

Anche la situazione negli ospedali veneti resta ad oggi ampiamente sotto controllo, con 105 pazienti Covid tuttora positivi al virus ricoverati in area medica (1 in più rispetto a ieri), cui si sommano 14 pazienti curati in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). Nel complesso in Veneto sono 139 i pazienti in area medica, conteggiando sia quelli tuttora positivi al virus che i ricoverati già negativizzatisi, mentre sono 17 quelli in terapia intensiva se si contano sia i pazienti tuttora positivi che i negativizzati (ieri erano rispettivamente 147 in area medica e 18 nelle terapie intensive).

Nella singola provincia veronese si assiste invece quest'oggi ad un lieve rialzo anche dei ricoveri, per quanto i numeri restino senz'altro ancora complessivamente bassi: sono 38 i pazienti Covid tuttora positivi al virus ricoverati nei reparti di area non critica, vale a dire 2 in più nelle ultime 24 ore, cui si sommano altri 5 pazienti Covid curati in terapia intensiva (dato stabile).