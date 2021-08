Covid: in Veneto crescono gli attuali positivi, ma calo dei ricoveri. A Verona due vittime in 24 ore

Sono 513 i casi di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in più rispetto a ieri nell'intera Regione Veneto, di cui 67 attribuiti alla provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, 29 agosto, curato come sempre da Azienda Zero.

Report Regione Veneto 29 agosto 2021 ore 8

Il numero dei soggetti attualmente positivi è pari a 12.939 a livello regionale, dunque in aumento rispetto a ieri quando erano 12.809. Lieve rialzo anche nella singola provincia scaligera, dove sono 1.927 gli attuali positivi, due in più rispetto a ieri. A crescere è anche il numero delle vittime totali da inizio pandemia che in Veneto sono quest'oggi 11.683, ovvero due morti in più rispetto alle precedenti 24 ore. Entrambi i decessi si sono verificati nel territorio veronese che vede così salire a quota 2.646 il numero totale delle vittime.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, le strutture di tutto il Veneto contano oggi 173 pazienti Covid tuttora positivi in area non critica, 5 in meno rispetto a ieri, cui si sommano altri 48 pazienti in terapia intensiva, vale a dire 1 in più rispetto a ieri. Conteggiando sia i pazienti positivi che i negativizzati, invece, troviamo 214 persone in area non critica (ieri erano 220), metre in terapia intensiva sono 51 (numero invariato rispetto a ieri).

Nella singola provincia di Verona, infine, troviamo quest'oggi 45 pazienti Covid in area non critica, ovvero 3 in meno rispetto a ieri. A questi si aggiungono poi altri 10 pazienti in terapia intensiva, vale a dire nel complesso 1 in meno rispetto alle precedenti 24 ore.