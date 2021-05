Coronavirus: in Veneto prosegue il calo dei ricoveri, nel Veronese nessun decesso da due giorni

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino di questa mattina, sabato 29 maggio, i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 sono saliti di 102 unità rispetto a ieri sera in Veneto. A livello della provincia di Verona se ne contano 25 in più.

Continua però a decrescere il numero di soggetti attualmente positivi in Veneto, essendo passato dai 9.045 indicati alle ore 17 di venerdì, agli odierni 8.761. Nel territorio scaligero sono questa mattina indicati 1.376 attuali positivi, mentre ieri sera erano 1.498, dunque si è dinanzi ad un calo anche a livello provinciale. Ad aumentare è purtroppo il numero delle vittime che salgono in Veneto a quota 11.558 da inizio pandemia, vale a dire 7 morti in più rispetto a venerdì sera. Resta invece fermo il dato per il territorio veronese dove da ormai 48 ore non si registrano nuovi morti (l'ultima variazione risale alle ore 8 di giovedì 27 maggio), con il computo totale che resta di 2.611 vittime da inizio pandemia.

Report Regione Veneto ore 8 29 maggio 2021

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali veneti, la situazione pare confermare anche oggi il trend di calo: sono infatti 292 i pazienti Covid positivi ricoverati in area non critica (14 in meno rispetto a venerdì sera), mentre scendono a quota 50 quelli curati nelle terapie intensive (7 in meno rispetto a venerdì sera). Migliora leggermente la situazione anche per quel che riguarda gli ospedali veronesi, dove quest'oggi resta invariato il numero dei pazienti Covid positivi ricoverati nelle aree non critiche (sono 74 come ieri sera), ma calano di 2 unità le terapie intensive, giungendo a quota 12.

