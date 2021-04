Cornavirus: 475 nuovi tamponi positivi in Veneto e 6 morti da ieri sera, 3 a Verona

Secondo i dati forniti da Azienda Zero nel bollettino di oggi, domenica 25 aprile alle ore 8, sono 475 i nuovi casi di tampone positivo in Veneto rispetto a ieri sera, dei quali 110 nella provincia di Verona.

Il numero di persone attualmente positive al virus è dunque salito a quota 23.312 rispetto alle 23.178 registrate ieri sera. A Verona sono passate da 4.553 a 4.620, anche in questo caso dunque in aumento. Per quel che riguarda il numero delle vittime, in Veneto sono questa mattina 11.235 i morti totali da inizio pandemia, vale a dire 6 in più rispetto a ieri sera. Di questi 6 nuovi decessi sono 3 quelli registrati nella provincia veronese che vede il triste computo totale salire così a quota 2.553 morti.

Report Regione Veneto 25 aprile 2021 ore 8

In riferimento ai ricoveri negli ospedali veneti troviamo un lieve calo nella aree non critiche, con 1.050 pazienti tuttora positivi al virus (-9 rispetto a ieri sera), mentre nelle terapie intensive sono curate altre 185 persone ancora positive al virus (1 in più rispetto a ieri sera). Nella singola provincia di Verona, infine, troviamo questa mattina 143 pazienti in area non critica, due in meno quindi rispetto a ieri sera, oltre a 22 persone ricoverate in terapia intensiva, una in meno rispetto al bollettino delle ore 17 di sabato.

Report Regione Veneto 25 aprile 2021 ore 8

Allegati