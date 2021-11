Covid, in Veneto si va ancora oltre i 2 mila tamponi positivi nelle ultime 24 ore: 5 decessi e crescono i ricoveri

Si va oltre i 2 mila casi di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 registrati in Veneto anche quest'oggi, dopo che già ieri il bollettino regionale aveva superato questa cifra abbastanza indicativa di una ripresa del contagio che lo stesso governatore Luca Zaia aveva voluto rimarcare. Per l'esattezza, secondo quanto indicato dal bollettino Covid odierno, venerdì 26 novembre, sono 2.036 in più i tamponi positivi rispetto a ieri, di cui 242 nella singola provincia veronese, mentre numeri più elevati si registrano a Padova (430), Treviso (424) e Vicenza (409).

Il numero di persone attualmente positive al virus in Veneto è passato così da 25.026 a 26.254 tra ieri ed oggi, mentre sul piano provinciale a Verona si è passati da 3.022 attuali positivi indicati ieri ai 3.142 segnalati quest'oggi. Ad essere in aumento è purtroppo anche il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia che, in Veneto, ha raggiunto oggi quota 11.935, ovvero 5 morti in più rispetto a ieri. Il dato relativo ai decessi è rimasto immutato nelle ultime 24 ore per quel che riguarda la provincia scaligera, dove i decessi totali sono sempre 2.684.

Per quanto attiene alla situazione negli ospedali del Veneto, vi sono oggi 10 ricoveri in più di pazienti Covid rispetto a ieri, di cui 7 nuovi ricoveri in area medica ed i restanti 3 nelle terapie intensive. Nel complesso troviamo 407 pazienti Covid tuttora positivi in area non critica e 77 nelle terapie intensive di tutto il Veneto, mentre considerando anche i soggetti ricoverati ma negativizzatisi dall'infezione vi sono 462 pazienti in area medica (ieri erano 449) e 89 persone curate in terapia intensiva (ieri erano 85).

In merito alla situazione negli ospedali veronesi, si assiste oggi ad un complessivo aumento dei pazienti Covid ricoverati che salgono a quota 72 (+ 2 rispetto a ieri). Vi sono infatti 62 persone curate nei reparti di area medica (+3), mentre altre 10 si trovano in terapia intensiva (-1). I vari pazienti si trovano attualmente distribuiti negli ospedali cittadini di Borgo Roma, Borgo Trento, ma anche nelle strutture della provincia a Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Bovolone, all'ospedale Don Calabria di Negrar e alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda.