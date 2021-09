Covid: in Veneto 4 decessi da ieri, di cui 1 a Verona. Calano gli attuali positivi ed i ricoveri negli ospedali

Sono 445 i casi di tamponi positivi al coronavirus rilevati in più rispetto a ieri nell'intera Regione Veneto, dei quali 57 vengono assegnati alla provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, giovedì 23 settembre, curato come sempre da parte di Azienda Zero.

Il numero di soggetti attualmente positivi al virus Sars-CoV-2 è pari a 11.661, ovvero in calo rispetto agli 11.749 registrati 24 ore fa. Nel territorio veronese erano 1.516 gli attuali positivi e quest'oggi sono diminuiti a quota 1.479. Ad aumentare rispetto a ieri sono invece purtroppo i decessi che salgono a quota 11.749 sul piano regionale, con 4 morti in più nelle ultime 24 ore, dei quali 1 registrato nella provincia di Verona che vede così salire a quota 1.479 il numero totale delle vittime da inizio pandemia.

Report Regione Veneto Covid 23 settembre 2021 ore 8

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali veneti, quest'oggi si registra un lieve miglioramento: sono infatti 215 i pazienti Covid tuttora positivi al virus ricoverati in area non critica (-6), cui vanno ad aggiungersi altre 53 persone curate in terapia intensiva (-1). Considerando anche i pazienti negativizzati e comunque ancora ricoverati in ospedale, in tutta la Regione vi sono 260 persone in area non critica (ieri erano 266) e 57 nelle terapie intensive (ieri erano 59).

Negli ospedali della provincia veronese migliora lievemente nel complesso la situazione rispetto a ieri: in area non critica troviamo 44 pazienti Covid, vale a dire 4 in meno. A questi si sommano però 8 persone curate in terapia intensiva, ovvero 1 paziente in più rispetto alle precedenti 24 ore.