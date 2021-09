Covid: in tutto il Veneto zero decessi nelle ultime 24 ore, lieve crescita dei ricoverati e degli attuali positivi

Nella singola provincia veronese sono invece leggermente in calo i ricoveri in area non critica e restano stabili le terapie intensive

Sono 229 in più rispetto a ieri i nuovi casi di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto, dei quali 23 registrati nella singola provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, lunedì 20 settembre, diramato come sempre da Azienda Zero.

Report Regione Veneto Covid - 20 settembre ore 8

I casi di soggetti attualmente positivi al virus sono 12.194 sul piano regionale, in lieve aumento rispetto ai 12.154 indicati ieri. Nella provincia veronese erano 1.641 domenica i soggetti "attuali positivi", mentre quest'oggi sono saliti a quota 1.649. Non si sono registrati nuovi decessi nelle ultime 24 ore in tutta la Regione Veneto, pertanto il computo totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 11.739 morti dei quali 2.656 nella provincia scaligera.

Report Regione Veneto Covid - 20 settembre 2021 ore 8

Per quel che riguarda la situazione degli ospedali, troviamo oggi in tutto il Veneto 221 pazienti Covid tuttora positivi al virus e curati in area non critica, ovvero 4 in più rispetto a ieri. A questi si sommano ulteriori 54 pazienti Covid che sono ricoverati in terapia intensiva, vale a dire 2 in più rispetto a domenica. Considerando poi i pazienti ricoverati tuttora positivi al virus ed anche i negativizzati, troviamo oggi 268 persone in area non critica (erano 263 ieri), cui si aggiungoo 59 ricoverati in terapia intensiva (erano 58 ieri).

Analizzando i dati della singola provincia di Verona troviamo una situazione pressoché invariata nelle ultime 24 ore: in area non critica si assiste ad un lieve calo rispetto a ieri con 47 pazienti Covid ricoverati (-1), mentre nelle terapie intensive degli ospedali veronesi troviamo oggi lo stesso numero di persone di domenica, vale a dire 7 pazienti.